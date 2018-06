Gilsoul : "On avait un petit objectif secret, et il est quasi doublement atteint !"

Nicolas Gilsoul, le copilote de Thierry Neuville dans le baquet de la Hyundai i20 Coupé WRC, prend son pied depuis le départ de ce Rallye de Sardaigne. L'équipage belge est en parfaite symbiose, et profite à 100% de la bagarre qui l'oppose au duo Sébastien Ogier-Julien Ingrassia.

"C'est vrai que la bagarre est serrée !, a détaillé Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne, à son retour au parc d'assistance. On s'était un peu fait distancer hier en fin de journée, et après une bonne nuit de repos, on s'est un peu reconcentré, on a rééchelonné l'objectif. On avait un petit objectif secret qui était de revenir à moins de dix secondes ce midi, et il est quasi doublement atteint. 10/10 pour ce matin !"

"Pour l'instant, nous roulons à un rythme qui est notre rythme, et on est juste à 100%, a repris le copilote liégeois. C'est sur ce rythme-là que ça va bien et que nous sommes en pleine possession de nos moyens. On ne va pas changer de stratégie, on sait que notre voiture marche très bien dans les ornières au deuxième passage. On va voir ce que ça donne, mais on ne va pas exagérer, je pense que ce serait une erreur. Moi, je m'éclate depuis le début du rallye, et même quand on "déguste", on s'éclate !"