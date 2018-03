Gilsoul : "On a du mal, ça jardine... la voiture ne permet pas d'aller plus vite"

Rallye très compliqué pour Thierry Neuville au Mexique, troisième manche de la saison WRC. Le Belge occupe la sixième position alors qu'il ne reste que trois spéciales à disputer.

"On dirait que le sort s'acharne un peu dans ce rallye. On sait que le Mexique est un terrain particulier à cause de la chaleur et de l'altitude. Ca fait souffrir les mécaniques et ça demande des réglages particuliers. Il y a des spécificités comme les passages de gués. On a beau utilisé un système qui, je dirais, permet de fermer l'admission d'air de la voiture, on a malgré tout bu la tasse !", a expliqué Nicolas Gilsoul à notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Mexique.

Et le copilote de Neuville de rebondir sur la probable victoire de Sébastien Ogier sur le terrain mexicain : "Ogier fait un rallye magnifique, il est très performant depuis le début du rallye. Il a fait tous les bons choix et sa voiture marche super bien. De notre côté, on a du mal, la voiture ne nous permet pas d'aller plus vite. On est passé à côté de nos réglages durant la séance d'essai. Ca jardine, ça tourne en rond."