Gilsoul : "Nous sommes impuissants, ce terrain met la voiture en difficulté"

L'Estonien Ott Tänak (Toyota) occupe toujours la tête du Rallye de Finlande, samedi à midi, après la quinzième spéciale, alors que le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), 7e, devance toujours le leader du championnat du monde WRC, notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai), 10e.

"Nous sommes impuissants sur ce rallye. C'est assez long même si c'est vraiment très sympa dans la voiture. Entre chaque spéciale, les liaisons sont longues et rectilignes. Les chronos ne parlent pas en notre faveur, on est en souffrance. On peut difficilement faire mieux de notre côté. Je n'aime pas trop ça, mais on doit compter un peu sur les autres concurrents. Ce terrain met la voiture en difficulté. J'espère qu'on pourra retirer un maximum d'enseignements pour le futur", a détaillé Nicolas Gilsoul, copilote de Neuville, à notre micro.