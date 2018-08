Gilsoul : "Le moral dans les chaussettes, un reset, et on est reparti au combat"

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul ont terminé le Rallye d'Allemagne à une inespérée deuxième place après avoir souffert durant deux jours, vendredi et samedi, au volant d'une Hyundai i20 Coupé WRC capricieuse. Quatrième du classement général samedi soir et incapable de suivre le rythme affiché par le trio de tête, l'équipage belge a été bien plus performant ce dimanche matin, et a également profité des soucis rencontrés par Jari-Matti Latvala et Dani Sordo pour terminer en deuxième position, derrière l'intouchable Ott Tanak.

"Hier, j'avais un peu le moral dans les chaussettes, je me torturais l'esprit, j'essayais de comprendre pourquoi on avait du mal en performance pure, a avoué Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Hier soir, on a bien analysé les choses avec notre ingénieur, et on a compris qu'on avait un petit gain à aller chercher en procédant à quelques petits réglages supplémentaires, ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait un "reset" mental hier soir, et on est reparti au combat ce matin. Et ça s'est plutôt bien passé ! L'un dans l'autre, on réalise une bonne opération, on peut donc s'estimer heureux de notre week-end en Allemagne."

Alors qu'il ne reste que quatre rallyes à disputer cette saison, l'équipage belge a réussi à creuser un bel écart sur ses adversaires. Mais il devra ouvrir la route, le vendredi 14 septembre prochain, sur les spéciales très cassantes du tout nouveau Rallye de Turquie.

"La Turquie, ce sera une grande inconnue, a repris le copilote de Thierry Neuville, qui va rapidement se mettre à penser à la prochaine manche du championnat. C'est une nouvelle épreuve, on va donc essayer de trouver des vidéos, de voir comment on peut s'imprégner au mieux de la surface, du terrain, pour se familiariser avec l'endroit. On verra ensuite ce qu'on peut faire."