Gilsoul: "La revanche, c'est pour l'année prochaine"

Nicolas Gilsoul, le copilote de Thierry Neuville, a débriefé le rallye d'Australie au micro d'Olivier Gaspard, notre envoyé spécial sur place. Le Belge se montre positif, malgré le titre mondial qui lui échappe de peu: "Ce ne sera malheureusement pas pour cette année. Mais l'année a été intense. On a appris beaucoup de choses. Plus le niveau est relevé, plus cela nous impose d'être précis. Cela nous tire vers l'expérience. On se sent encore bien plus fort pour l'année prochaine."

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont expérimenté cette saison le fait d'être en tête du championnat, avec ses points négatifs, dont le fait de balayer le piste sur les autres. "Il est clair que lorsqu'on ambitionne de devenir champion du monde, cela fait partie des règles du jeu. Au moins le premier jour. Cela veut aussi dire que notre véhicule doit être le plus adapté pour ce genre de terrain. Je pense qu'on peut encore s'améliorer sur ce point. Le maître mot l'an prochain sera la régularité. Il faut engranger des points le plus souvent possible et le maximum de points. On voit qu'il faut accepter de temps en temps d'être en retrait mais il est obligatoire de prendre des points. On l'a appris cette année. La revanche, c'est pour l'année prochaine!"