Gilsoul : "Je pense que tout le monde sera sur le fil du rasoir ce soir !"

Nicolas Gilsoul, qui a déjà eu le bonheur de s'imposer à une occasion sur le Rallye d'Allemagne en compagnie de Thierry Neuville (c'était il y a cinq ans déjà, en 2014), se montre résolument optimiste avant de prendre le départ du Deutschland ce jeudi soir.

Troisième du shakedown à un souffle de ses rivaux pour le titre, l'équipage belge retrouve sa surface de prédilection avec le moral gonflé à bloc.

"La bagarre s'annonce hyper serrée, comme on s'y attendait, a souligné Nicolas Gilsoul au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. On voit que tout le monde est très proche. On a profité de cette matinée pour affiner nos réglages, puisque le shakedown sera également la première spéciale au programme ce soir. Je pense que ce soir, tout le monde sera sur le fil du rasoir ! Nos deux derniers résultats n'ont pas été spécialement en notre faveur, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'y a pas mis du cœur à l'ouvrage. Ici en Allemagne, on revient sur notre surface de prédilection, l'asphalte, et c'est de bon augure."