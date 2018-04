Gilsoul : "J'avais le sentiment que le moteur allait casser..."

Sébastien Ogier a remporté sans trop de difficultés le Tour de Corse 2018. Le champion en titre a, au final, devancé Ott Tanak et Thierry Neuville. Le pilote n'est pas parvenu à accrocher quelques points dans la Power Stage suite à un problème moteur.

"Rester sur le podium, c'est déjà un miracle ! Je ne me souviens pas avoir roulé aussi vite sur l'asphalte tout au long d'un rallye. Nous ne sommes toutefois pas parvenus à nous illustrer, si ce n'est par rapport à nos équipiers. Je suis partagé entre la réjouissance d'être sur le podium et en tête au niveau des constructeurs, et la frustration car on met énormément d'énergie juste pour ça", a avancé Nicolas Gilsoul.

"Nous n'avons pas commis d'erreur et on a été rapide de bout en bout. Soyons optimistes : on aurait très bien pu se garer au bord de la spéciale. J'avais le sentiment que le moteur allait casser dans la Power Stage. Le débriefing de ce rallye ? On fait tout pour que ce soit le plus positif possible afin de faire avancer les choses et pour trouver des solutions", a ajouté le copilote de Neuville.