Gilsoul : "Il faut voir la météo... Tanak n'est pas à l'abri d'une erreur vu sa vitesse"

Ott Tanak occupe la première position du Rallye d'Argentine et celle-ci ne souffre d'aucune contestation. Derrière, Thierry Neuville est parvenu à prendre dix secondes d'avance sur Kris Meeke. Trois spéciales sont encore au programme ce samedi.

"Dans la voiture, c'était une matinée très sympa. Il est temps que la cohésion soit optimale car c'était délicat. On alternait les portions lentes et rapides. Parfois, on ne voyait rien et il fallait se fier à son ressenti pour énoncer les notes. En deux passages de reconnaissance, impossible de compter les piquets et les haies comme il y a dix ans. On a simplement bien vérifié les distances entre les virages. Les conditions sont exceptionnelles, nous n'avons pas l'habitude de les pratiquer. Même nous, on se cherche un petit peu. Dans le brouillard, la clé revient à se faire confiance. Il faut tenter de rallier l'arrivée plutôt que de pousser trop fort. Dans ces moments-là, il ne faut rien demander aux pilotes. Ils sont hargneux et concentrés, c'est normal je pense", a précisé Nicolas Gilsoul, copilote de Neuville, à notre micro.

Le duo belge compte une quarantaine de secondes de retard sur le leader Tanak. "Va-t-on assurer ? Je ne sais pas, il faut voir la météo annoncée pour l'après-midi. Pourquoi pas faire encore mieux ? Les conditions risquent d'être encore délicates, Tanak n'est pas à l'abri d'une erreur à la vitesse où il roule je pense", a conclu Gilsoul.