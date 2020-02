Gilsoul : "Evans ? Ca fait un quatrième pilote dans la course au titre"

Thierry Neuville occupe la sixième position du rallye de Suède, dominé de bout en bout par Elfyn Evans. Le pilote belge ne pourra monter sur le podium ici, mais son copilote Nicolas Gilsoul affichait un certain pragmatisme à l'interview ce samedi soir.

"Objectivement, c'est une très bonne journée pour nous. On a une belle vitesse. Il a un peu neigé donc ça handicape les premières voitures qui doivent faire une trace assez inhabituelle. On compose donc avec un rallye atypique et avec les éléments de la nature... sans se mettre dehors. On est 6e, mais tous les points sont importants à compter. Si on donne le meilleur de nous-mêmes, il faut s'en contenter pour l'instant. On est par ailleurs très satisfait des performances de la voiture", a indiqué notre compatriote.

Et d'ajouter : "Il y aura un vrai dégel dimanche, ce sera une grande inconnue. Ca va ressembler à un petit Monte-Carlo sur terre. Evans ? Il avait déjà fait un excellent Monte-Carlo, il est clairement dans le match, il fait un rallye fantastique. Il semble avoir trouvé un réglage qui le satisfait pleinement. Ca fait un quatrième pilote dans la course au titre."