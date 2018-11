Gilsoul : "Espérons un maximum de pluie samedi, tout reste possible"

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul, qui occupent la dixième place du classement général vendredi soir, balaieront samedi les spéciales du Rallye d'Australie. Leur plus grand espoir de remonter dans le classement, c'est la pluie, qui pourrait redistribuer les cartes et gommer leur handicap.

"Les rebondissements, cela fait partie du sport automobile, a relativisé Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Australie. Nous avons été victimes d'une crevaison, on prend un petit peu de retard par rapport aux autres, il n'y a plus qu'à espérer un maximum de pluie demain ! Il y a toujours moyen, c'est très important d'y croire et d'être dans un bon état d'esprit. Tant qu'on n'aura pas passé la ligne d'arrivée, tout sera ouvert. Ce n'est pas amusant, mais c'est aussi mon travail de gérer ce genre de situation. On annonce un peu de pluie, j'espère que ce sera plus qu'un peu, et qu'on pourra en tirer profit."