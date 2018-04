Gilsoul : "Avec le "monstre" du dimanche matin, rien ne sera joué avant la fin !"

Victorieux l'an dernier, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul feront à nouveau partie des grands favoris du Tour de Corse qui débutera vendredi matin. Mais 63% du parcours a été revu et corrigé cette année, et quelques spéciales "monstrueuses" ont fait leur apparition... De quoi maintenir le suspense entier jusqu'à l'arrivée de la Power Stage !

"Depuis notre première venue en Corse (et leur victoire en 2011, NDLR), nous avons d'excellents souvenirs ici, a résumé Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard. A force de venir en Corse chaque année, nous avons beaucoup d'amis ici ! Et cela se passe en général relativement bien. Le moral est donc chargé à bloc après le Rallye du Mexique, nous sommes impatients d'en découdre. Les longues spéciales (entre 35 et 55 km, NDLR) ? Celle du vendredi, on la connaît, elle est identique à l'année passée. Par contre, la première du samedi, elle est nouvelle, ce sera un gros morceau : beaucoup de risques de crevaison, c'est étroit, des trucs très cachés qui viennent très vite... avec une très belle vue sur le bord de mer, c'est magnifique ! Et puis, il y aura un "monstre" le dimanche matin (55.17 km, NDLR) : c'est bosselé, étroit, ça n'en finit pas... Rien ne sera joué avant la fin !"

L'équipage belge est en confiance malgré une impressionnante sortie de route lors d'une séance d'essais mercredi dernier : leur Hyundai i20 Coupé WRC était sortie de la route et avait terminé sa course en contrebas d'un pont.

"Si on pense au danger, on ne monte pas dans la voiture, a précisé le copilote de Thierry Neuville. Très honnêtement, il n'y a jamais de peur. S'il y en avait, cela s'entendrait dans la voix. La confiance entre le pilote et le copilote, en l'occurrence entre Thierry et moi, est mutuelle et réciproque, et c'est très important. J'ai confiance à 100% dans son coup de volant et dans son expertise, et lui me fait confiance par rapport à l'histoire que je lui raconte. Et cela semble fonctionner plutôt bien ! Mais ici, ce sera difficile d'aller chercher les Citroën."