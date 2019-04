Flashback : En 2017, Neuville s'imposait en Argentine avec... sept dixièmes d'avance sur Evans

Nicolas Gilsoul et Thierry Neuville - © Sarah Vessely - Hyundai Motorsport GmbH

Résumé du Rallye d'Argentine 2017 - WRC Argentine - 01/05/2017 Thierry Neuville a remporté ce dimanche le rallye d'Argentine, cinquième manche du championnat du monde. Le Belge, relégué à plus d'une minute au général, a rattrapé son retard samedi et dimanche. Neuville s'impose finalement avec un avantage de... 0.7 seconde sur Elfyn Evans. Le Belge de 28 ans, vainqueur de la Power Stage par la même occasion, signe en Argentine sa quatrième victoire en WRC, et la deuxième d'affilée après le Tour de Corse.