Fiction : François Duval déconfiné !

Janvier 2021. La neige tombe sur le Turini. Le vent souffle les congères dans les lacets serpentant les contreforts du Col. Les spectateurs se réchauffent en se frottant les gants. Les gants. Rien n’est plus comme avant ! Ils viennent d’Estonie, de Belgique, d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne et bien sûr de France pour suivre ce rallye de Monte-Carlo qui marque la reprise. La grande reprise ! Le championnat du monde 2020 n’a finalement pas eu lieu. Pourtant, le promoteur y a cru. Longtemps. Mais personne n’a voulu prendre le moindre risque, quitte à risquer l’annulation du championnat. Ce qui arriva. On ne plaisantait plus avec ce Covid ! Les spectateurs sont là. Distants. Ce n’est plus comme avant. Moins nombreux qu’en 2019. Beaucoup ont préféré suivre le début de l’épreuve sur internet. Et ils n’ont pas été déçus avec cet incroyable double retour !

- Neni hein ! J’ai lu sur le web que deux ingénieurs fous cherchaient le plus doué des pilotes de tous les temps pour aligner leur prototype italien la saison prochaine. Alors, je ne sais ce qu’il m’a pris ? Mais j’ai pensé à toi. Je sais, tu es retraité, tu as changé de priorités, tu n’as plus envie de tout ce cirque, de voyager, mais je vais te concocter un de ces programmes pour t’affûter mentalement et physiquement… Crois-moi, tu ne le regretteras pas ! Le François Duval 2021 sera un grand cru !

Pendant ce temps, à quelques milliers de kilomètres de là, au Nord, la police effectue des rondes dans un petit village retranché au fin fond de la Belgique. La situation est préoccupante ici aussi. Les habitants se sont vus interdits de sortir sur le champ ! François, un ancien pilote automobile, s’est retrouvé confiné dans son garage en compagnie de son ancien préparateur physique, Richard, qui était venu lui rendre une petite visite de courtoisie… Mais qui ne pensait pas être obligé de rester courtois aussi longtemps ! La situation est inédite. Ils en rigolent. D’abord. Ils s’exaspèrent. Ensuite. Et puis, dans une espèce de délire confiné, et après avoir épuisé le houblon du frigidaire dans la cafétéria du garage, au premier étage, vue plongeante sur les ponts désespérément vides, ils s’imaginent ressortir de l’ombre !

Fabio a la corde nostalgique qui vibre, et une petite idée derrière la tête ! "Et si on construisait la meilleure voiture de rallye italienne jamais osée, puisqu’on est confiné ?" pensa-t-il le plus profondément et le plus sérieusement du monde !

- Je me demande toujours comment il a pu la rattraper ! Et puis cette déco Martini sur les Lancia blanches, c’est toute notre enfance, hein Piero ?

8 mois plus tôt, dans le fin fond de la botte, deux ingénieurs italiens se sont retrouvés confinés. Loin de chez eux. Malgré eux ! Un atelier, des bureaux, des machines pour décor et un tas de souvenirs. Piero rappelle à Fabio le jour où ils étaient montés avec leur petite Lancia Delta suivre le Rallye de San Remo. C’était encore le temps où les épreuves routières se disputaient sur de longues distances. Les équipages descendaient jusqu’en Toscane pour se mesurer sur des routes de terre blanche. Les strade bianche bien avant leur popularisation cycliste !

François Duval est affûté. "Merci Richard !" Il a finalement accepté de piloter le prototype italien fraîchement homologué par la marque Lancia. L’État italien a décidé de relancer la marque détentrice du nombre de titres de champion du monde des rallyes (10) grâce au soutien de la banque centrale et au projet déconfiné de deux hurluberlus du sud ! François est méconnaissable. Confiné, il s’est forgé une condition physique et mentale de gagnant ! Rien ne semble l’atteindre. Calme en début d’épreuve, il a pris le temps de monter en puissance avec cette Lancia qu’il a pu essayer quatre journées complètes avant le départ. Indispensable ! Il a assuré ses choix de pneus. Il commence à se sentir en osmose avec la belle italienne, vient de signer un chrono époustouflant et a pris la tête du rallye 3 petites secondes devant Sébastien Ogier . Un scénario médusant !

Dimanche 31 janvier 2021. Sommet du Col de Turini. Piero et Fabio attendent. Ils ont froid. Ils portent tous les deux un bonnet de la belle époque siglé Lancia Martini. Un signe distinctif vintage qui les singularise et se couvre des flocons de plus en plus épais recouvrant à présent la route. Le Turini est blanc. Un blanc teinté du rouge éphémère des feus de Bengale. A leurs côtés, un grand belge, à la carrure sportive.

La victoire pour une seconde

Fiction: François Duval déconfiné ! - © Patrice LAPOIRIE - BELGAIMAGE

Médusé, Sébastien Ogier l’a été lorsqu’il a appris l’annulation du championnat du monde 2020. Lui qui voulait se retirer au terme de cette campagne. Médusé, il l’est tout autant lorsqu’à une spéciale du terme de ce Monte-Carlo du renouveau, il s’est fait déborder par un chrono qu’il ne comprend toujours pas, une voiture qui est sortie de nulle part et un pilote ressorti du Cul-des-Sarts !

- Ogier arrive ! Richard regarde le chrono.

Neuville vient de passer. En délicatesse. Mais c’est le Belge qui est provisoirement le plus rapide au sommet du Col de Turini. Sébastien Ogier surgit ! L’échappement de sa Toyota résonne dans la forêt depuis une bonne trentaine de secondes. Le Gapençais est en avance sur Neuville. Il attaque car il ne sait pas de quoi Duval est capable. En Belgique, sur La Deux, sur Auvio, derrière leurs écrans, les amateurs retiennent leur souffle.

"Ogier 4 secondes plus rapides que Neuville au sommet du Turini, c’est énorme Philippe." commente le journaliste ertébéen Olivier Gaspard.

"Tout à fait, c’est énorme, et bordel voilà déjà Duval !!!" ajoute fort à propos son nouveau consultant Philippe Albert.

En effet, François est déjà là. Appel. Contre appel. Sa Lancia glisse dans un balai parfaitement orchestré. Le garagiste Toyota indépendant est à quelques kilomètres du succès le plus improbable de l’histoire du championnat du monde des rallyes au volant d’une Lancia ! Mais, les derniers kilomètres sont les plus piégeant. Dès le premier virage à droite dans la descente vers la Bollène-Vésubie, François arrive 5 km/h trop vite entre les sapins et manque de se mordre la langue !

"Vous avez vu ce car control Philippe ? commente Olivier Gaspard"

" Oui tout à fait" répond sobrement Philippe Albert dont on ne s’explique toujours pas le coming out rallystique.

Duval a perdu son avantage en glissant dans les bas côtés et en se rattrapant on ne sait trop comment ! Le comportement de sa voiture semble avoir changé. La géométrie de la Lancia a peut-être été endommagée. François transpire. Grimace. Il n’a jamais gagné le Monte-Carlo et il n’aura peut-être plus jamais l’occasion de le remporter. Alors il lutte. Il lutte contre cette voiture qui ne s’inscrit plus en virage comme il l’aime. "Put…, elle sous-vire cette sal…" Il lutte contre lui-même, contre cette fatigue qui insidieusement s’installe et le pousse à se déconcentrer. Il sort plus que jamais la langue. Il se bat. Dernier enchaînement de virage. Ogier est déjà arrivé. Il n’a pas repris de temps à Neuville dans la descente. Il en a même perdu. Mais c’est le français le plus rapide dans la Power Stage actuellement, 2,5 secondes devant Neuville.

Au café de Cul-des-Sarts, un grand cri ! Duval a franchi la dernière cellule chronométrée. Son regard est hagard. Fixé sur le tableau des temps chronos. Il vient de couper le mode "stage" de son moteur. Le régime a chuté brutalement. Ses freins fument. Le commissaire inscrit son temps. François comprend immédiatement. Ses yeux se ferment. Sa nuque se plie. Son ventre se noue. Son harnais se dénoue. Il ne comprend pas un mot, avec tout ce bruit, de la question que lui pose le journaliste en direct pour la retransmission internationale. Mais il répond machinalement. Pas besoin de traduction. François est battu d’une seconde. Il ferme la porte de la Lancia. Débraye, tire le levier vers l’arrière. Un dernier "clank". Et pendant qu’Ogier célèbre et palabre, il roule 20 mètres au ralenti et se gare près du podium provisoire. Il laisse sa porte fermée. Il attend dans sa voiture. Il se laisse glisser dans le fond de son baquet. Et plonge dans ses songes. "Et si je n’avais pas été confi… confimachin chouette là, est-ce que j’aurais encore pu vivre une telle adrénaline ?"

François envoie un sms à son fils "Tu le gagneras pour papa !". Il était à deux doigts de remporter le Monte-Carlo. Et par son entremise beaucoup d’entre nous. Mais il n’est pas triste. Et nous non plus. Parce que Thierry Neuville l’a remporté en 2020 et que ceci n’était qu'une fiction. Mais qu’est-ce qu’on a eu bon !