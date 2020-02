Faute de neige, le Rallye de Suède annule sa première étape

La direction de course du Rallye de Suède, deuxième des treize manches du championnat du monde WRC, a annoncé mercredi par voie de communiqué que la première spéciale prévue jeudi soir a été annulée. Les pilotes effectueront le parcours comme un second shakedown alors que le premier véritable shakedown de jeudi matin a été limité à un seul passage obligatoire. Ces mesures sont la conséquence des conditions météorologiques trop douces et donc du manque d’enneigement.

La température est restée positive mercredi à Karlstad, théâtre du premier tronçon chronométré de la seule véritable manche hivernale du calendrier. Sans neige, les organisateurs ont donc purement et simplement décidé d’annuler la première spéciale, longue de 1,9 kilomètre. Le communiqué fait état d’une réunion positive entre les organisateurs du rallye, la FIA et les promoteurs du championnat. Ils ont décidé ensemble de transformer cette première spéciale en un second shakedown afin que les spectateurs puissent malgré tout voir les voitures.

"C’était la meilleure façon de faire face à la situation concernant les pneumatiques", a expliqué Glenn Olsson, directeur général du Rallye de Suède. En effet, le règlement exige que les bolides soient équipés de pneus cloutés. Après cette annulation, il reste encore 10 spéciales et 169,74 kilomètres chronométrés au programme. Le parcours autour de Torsby, dans le centre-ouest de la Suède, avait déjà été considérablement raccourci, passant de 19 à 11 spéciales, soit 171,64 km chronométrés au lieu de 300. Il a toutefois neigé ce mercredi sur le tracé de vendredi et samedi et les prévisions annoncent de nouvelles chutes dans les prochains jours.

Pour rappel, Thierry Neuville (Hyundai) est leader du championnat après sa victoire au Monte-Carlo, manche d’ouverture du championnat.