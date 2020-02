Evans vole, Rovanpera repousse Ogier, Neuville... 6e (LIVE commenté 15H)

Elfyn Evans occupe la tête du Rallye de Suède, deuxième manche de la saison WRC. Le Britannique du team Toyota a pris la tête dès le début de l'épreuve et ne semble pas faiblir. Thierry Neuville lutte lui pour intégrer le top 5. Ce samedi, le programme prévoit quatre spéciales, les mêmes que la veille.

ES16 : Torsby Sprint 1 (2.8 km - 15H00)

ES7 : Nyckelvattnet 1 (18.94 km - 11H08) - 3 sur 3 pour Evans

On pensait Rovanpera parti pour réaliser un joli meilleur chrono dans cette septième spéciale, la troisième du jour, sur l'épreuve suédoise. C'était sans compter sur ce diable d'Evans, qui a réalisé le scratch pour une seconde de mieux. L'ancien pilote Ford domine outrageusement le parcours.

Au 3e rang de la spéciale, on retrouve Tanak. L'Estonien joue placé depuis le début du week-end et devance Lappi, Ogier, Breen et Neuville. Matinée bien compliquée pour notre compatriote.

Au général, inutile de préciser qu'Evans s'envole. Il compte 16.9 sec d'avance sur Tanak et semble totalement parti vers la victoire, sa deuxième en WRC. Avec son excellent chrono, Rovanpera récupère sa 3e place face à Ogier. 1.3 sec sépare les deux pilotes Toyota. Lappi a aussi grappillé quelques secondes, il est 5e avec 4.9 sec de mieux que Neuville.

Il reste une spéciale de 2.8 kilomètres à disputer ce samedi.