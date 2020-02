Evans poursuit son solo en Suède, Neuville seulement 6e

Neuville : "On ne pourra pas aller plus vite, on a fait le maximum" - WRC - Rallye de Suède -... Elfyn Evans (Toyota) a creusé l'écart en tête du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde WRC, à l'issue des trois premières spéciales de samedi. Le Britannique s'est adjugé les trois scratchs de la matinée. Il compte 16.9 secondes d'avance sur Ott Tanak (Hyundai). Kalle Rovanpera (Toyota) est troisième à 28 secondes, juste devant Sébastien Ogier (Toyota), qui compte 29.3 de retard. Thierry Neuville (Hyundai) reste en sixième position, à 40 secondes d'Evans.