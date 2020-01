Evans, Ogier et Neuville regroupés en 6.4 secondes avant le sprint final du Monte-Carlo

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Bastien Baudin - Hyundai Motorsport GmbH

Le Résumé de la SS11 > St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 - WRC - Monte-Carlo -... Après avoir privilégié les pneus à clous en matinée, les pilotes de pointe ont cette fois opté pour les gommes super tendres ! Le Finlandais Kalle Rovanpera, actuellement sixième du général pour son premier WRC en Toyota Yaris, en termine en 9:55.0. Son compatriote Esapekka Lappi, cinquième, fait bien mieux encore en 9:40.3. Sébastien Loeb, quatrième du général, en finit en 9:51.9 et voit Esapekka Lappi se rapprocher à 23.6 secondes. Thierry Neuville, le plus rapide dans cette spéciale en matinée, fixe le temps à battre à 9:34.6. "Je pense à nouveau que ce ne sera pas suffisant, mais j'ai poussé très fort, je n'aurais pas pu faire plus." Elfyn Evans doit toutefois s'avouer vaincu et perd 5.6 secondes sur son rival belge, qui vient de gommer le tiers de son retard en l'espace d'une spéciale. L'écart entre les deux hommes n'est plus "que" de 11.0 secondes. Sébastien Ogier ne concède lui que huit dixièmes à Thierry Neuville. Au classement général, Sébastien Ogier et Elfyn Evans sont désormais à égalité !