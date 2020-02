Evans épate encore, Tanak de retour en forme, Neuville veut croquer Ogier

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) était en tête vendredi à l'issue de la première journée d'un Rallye de Suède raccourci en raison de la météo, tandis que son coéquipier français Sébastien Ogier pointait à la 4e place.

Sur le podium provisoire, le tenant de l'épreuve a devancé l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), champion du monde en titre et vainqueur de l'édition 2019, et son autre coéquipier, le Finlandais Kalle Rovanperä, de 8 sec 5/10 et 14 sec 3/10 respectivement. Ogier pointait à 17 sec 8/10 du leader. Thierry Neuville est lui 6e à 23 sec 6/10.

Le Rallye de Suède, deuxième manche du Championnat du monde WRC et seul rendez-vous à se disputer dans des conditions 100% hivernale, a été raccourci en raison du manque de neige et de glace. Il a débuté vendredi matin et doit se terminer dimanche, si la météo le permet.

Dans son débriefing de ce vendredi, Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF sur le parcours suédois, revient sur les temps forts de la journée.

