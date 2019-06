Latvala en tête devant Tanak, Neuville sixième à 14.1 secondes - WRC - Rallye de Sardaigne -... Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye de Sardaigne, huitième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de la boucle de quatre spéciales disputée ce vendredi matin. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) pointe à la sixième place, à 14.1 secondes, après avoir effectué un mauvais choix de pneus en matinée. Le pilote le plus expérimenté du plateau a profité du tête-à-queue dans l'ES4 de son compatriote Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), leader autoritaire après les deux premières spéciales de la journée, pour s'emparer de la tête de l'épreuve. Jean-Marie compte ce vendredi midi 2.8 secondes sur son coéquipier Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), qui aura désormais le désavantage d’ouvrir la route après l'abandon de Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). La principale victime de la matinée n'est autre que le Français, qui en tant que leader du Championnat du Monde, devait s'élancer en premier et balayer pour ses adversaires. Le pilote Citroën a heurté un gros rocher dès le départ de la dernière spéciale de la boucle matinale et a cassé sa suspension avant gauche.