L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d'Allemagne, neuvième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES6, avant-dernière spéciale au programme de ce vendredi.

Grâce à quatre meilleurs temps consécutifs (cinq en six spéciales disputées depuis le début de l'épreuve jeudi soir), le vainqueur du dernier Rallye de Finlande a repoussé Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), le plus rapide lors de la première des six spéciales de la journée, à 9.1 secondes de la première place du classement.

Le Français compte de son côté 14.0 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième à 23.1 secondes d'Ott Tanak, et incapable de suivre le rythme du duo de tête malgré un très bon rythme.

La matinée du pilote belge a été perturbée par une perte d'huile, qui a notamment gêné sa visibilité dans l'ES3. Mais après avoir resserré une pièce en liaison entre l'ES3 et l'ES4, le leader du Championnat du Monde a pu disputer la dernière spéciale de la boucle matinale sans le moindre problème.