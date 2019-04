Le Nord-Irlandais Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d'Argentine, cinquième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES6 disputée ce vendredi après-midi sur des routes très boueuses et piégeuses.

Kris Meeke devance son coéquipier estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), deuxième à sept dixièmes de seconde, et le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième à 4.3 secondes.

Ce vendredi, Thierry Neuville, le leader du Championnat du Monde, ouvre la route sur les chemins de terre argentins lors des six spéciales au menu de la première véritable journée de l'épreuve.

Et en raison des trombes d'eau qui se sont abattues sur l'Argentine ces derniers jours, l'impact de la première place dans l'ordre de départ et du balayage est minime... et avantage même parfois le pilote belge. Au total, ce sont 116.07 kilomètres à disputer contre le chrono que doivent se farcir les équipages.