Après deux shakedowns jeudi, soit deux séances libres, on y verra plus clair ce vendredi avec la première journée du rallye de Suède, raccourci à cause d'une météo trop douce. Soit quatre spéciales.

Le programme de vendredi :

ES2 : Hof-Finnskog 1 (21.26 km - Terminée)

ES3 : Finnskogen 1 (20.68 km - Terminée)

ES4 : Nyckelvattnet 1 (18.94 km - Terminée)

ES8 : Torsby Sprint 1 (2.8 km - 15H00)