Le Résumé de la SS1 > Malijai – Puimichel - WRC - Monte-Carlo - 23/01/2020 Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) ouvre la route en vertu de son statut de Champion du Monde. Son nouveau coéquipier Thierry Neuville s'élance juste derrière lui, alors que Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) est le troisième à monter en piste sur une spéciale complètement sèche. Ott Tanak est le premier à en terminer en 9:55.2. Thierry Neuville, parti trois minutes après lui, concède 4.6 secondes (9:59.8). "C'était OK au début, mais j'ai été un peu plus prudent sur la fin, j'ai perdu les pneus (les super tendres, ndlr) ce qui explique ma perte de temps." Sébastien Ogier, pour sa première avec la Toyota Yaris WRC, frappe fort et franchit l'arrivée en 9:53.4, soit 1.8 seconde de mieux qu'Ott Tanak, et 6.4 secondes de mieux que Thierry Neuville. Elfyn Evans, le nouveau coéquipier de Sébastien Ogier chez Toyota, est lui aussi très à l'aise (9:55.3) et s'installe à la troisième place, juste derrière Ott Tanak.