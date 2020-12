Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) s'est installé en tête du Rallye de Monza, septième et dernière épreuve du Championnat du Monde des Rallyes version 2020, après avoir signé le meilleur temps lors de la première spéciale disputée jeudi après-midi dans l'enceinte du circuit de Monza.

Ce vendredi, cinq spéciales, pour un total de 69.61 kilomètres à disputer contre le chrono, figureront au menu des participants... et toutes se dérouleront à huis clos, dans l'enceinte du circuit italien. L'évolution de l'épreuve est à suivre en direct commenté dès 7h55, alors que notre premier direct vidéo de la semaine est programmé à 15H !

>> WRC Monza : Circuit mythique, conditions hivernales et spectacle garanti

>> Thierry Neuville : "On est là pour gagner... Pour le titre, tout est possible !

Jeudi après-midi, le sextuple Champion du Monde s'est montré le plus rapide (3:31.5) dans la première spéciale du Rallye de Monza, baptisée "Sottozero The Monza Legacy" (4.33 km), et assez similaire au shakedown au cours duquel Thierry Neuville avait mis tout le monde d'accord.

Sébastien Ogier a devancé d'une demi-seconde son rival Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), deuxième en 3:32.0, et l'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième à 2.0 secondes. Le leader du Championnat du Monde, le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), a signé le quatrième temps, à 2.7 secondes de son coéquipier français.