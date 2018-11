L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d'Australie, treizième et dernière épreuve du Championnat du Monde 2018, au terme de la première des six spéciales au programme ce dimanche dans la région de Coffs Harbour (dans la soirée et dans la nuit de samedi à dimanche en Belgique).

Suivez le dénouement de la lutte pour le titre en direct commenté, ainsi que deux des six spéciales en direct vidéo, à 22h30 et 3H du matin dimanche !

Ce dimanche, pour la dernière journée de l'épreuve australienne et du Championnat du Monde des Rallyes version 2018, deux boucles de trois spéciales figureront au menu des équipages, avec un total de 83.96 kilomètres disputés contre le chrono.