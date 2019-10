Ott Tanak occupait toujours la tête du rallye de Grande-Bretagne, douzième épreuve de la saison WRC, au terme de la deuxième journée disputée samedi soir sur le parcours gallois.

Le choc des titans s’est poursuivi entre les trois adversaires pour le titre mondial et c’est toujours l’Estonien de chez Toyota, leader du championnat, qui pointait au premier rang. Il devançait Thierry Neuville, auteur de deux meilleurs chronos, qui a débordé Sébastien Ogier, troisième. Un peu plus loin, on retrouvait Kris Meeke, Andreas Mikkelsen et Elfyn Evans.

Dimanche, l’épreuve britannique livrera ses verdicts au terme de cinq spéciales, pour un total de 38.42 kilomètres.

ES18 : Alwen 1 (10.41 km - Terminée)

ES19 : Brenig 1 (6.43 km - 9h08)

ES20 : Great Orme (4.74 km - 10h26)

ES21 : Alwen 2 (10.41 km - 12h06)

ES22 : Brening 2 - Power Stage (6.43 km - 13h18) - En direct vidéo