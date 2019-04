Les meilleurs moments de la matinée de samedi - WRC - Rallye d'Argentine - 27/04/2019 Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Rallye d'Argentine, cinquième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des quatre spéciales disputées ce samedi matin. Auteur du scratch d'entrée de jeu, le leader du Championnat du Monde a ensuite dû limiter la casse par rapport à Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), de loin le plus rapide dans les deux spéciales suivantes sur des routes qui correspondent parfaitement aux caractéristiques de son bolide japonais. L'Estonien, relégué à la troisième place à 13.4 secondes de son rival belge vendredi soir après avoir cassé l'arbre de transmission de sa Toyota Yaris être parti en tête-à-queue, a gommé plus de la moitié de son retard en matinée pour pointer ce samedi midi à 6.4 secondes de la première place occupée par Thierry Neuville, qui a pourtant parfaitement roulé et tout donné.