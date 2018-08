L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye d'Allemagne, neuvième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES14, avant-dernière spéciale au programme ce samedi.

Le vainqueur du dernier Rallye de Finlande, impérial vendredi, compte une confortable avance de 42.2 secondes sur Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC), deuxième après les deux minutes perdues à cause d'une crevaison par Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) dans la plus longue spéciale de l'épreuve, Panzerplatte.

L'Espagnol dispose de son côté de 4.3 secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), troisième, talonné par Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), quatrième à seulement 5.8 secondes du Finlandais.

Sébastien Ogier occupe lui actuellement la huitième place, à 3.7 secondes de la septième position occupée par Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC).

Thierry Neuville, malgré un sans-faute et une belle attaque, ne parvient pas à suivre le rythme imprimé par ses adversaires depuis le début du week-end. Mais le leader du Championnat du Monde pourrait réaliser une affaire en or suite aux soucis rencontrés par son principal rival dans la course au titre, Sébastien Ogier.