ES14 : Neuville écrase la concurrence et prend la tête du Monte-Carlo (LIVE 10h50)

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) s'est emparé de la tête du Monte-Carlo, première épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES14 disputée ce dimanche matin, alors qu'il ne reste que deux spéciales à disputer. Suivez l'évolution de la course en direct commenté, et la Power Stage en direct vidéo dès midi !

Impressionnant lors des deux spéciales disputées ce matin, Thierry Neuville a repris plus de dix secondes aux deux pilotes de la Toyota Yaris WRC, le Gallois Elfyn Evans, désormais deuxième à 4.0 secondes, et le Français Sébastien Ogier, troisième, et repoussé à 11.2 secondes.

Ce dimanche, deux spéciales, pour un total de 31.77 kilomètres à parcourir contre le chrono, figurent encore au menu des participants à la première épreuve du Championnat du Monde des Rallyes version 2020.