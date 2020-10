Double objectif pour Neuville : "Distancer Ogier et s'approcher de Sordo"

Dani Sordo (Hyundai) menait toujours à la mi-journée samedi le rallye de Sardaigne, 6e manche du championnat du monde WRC, devant Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota). Alors qu'il reste deux spéciales à disputer samedi, Sordo compte 31 secondes d'avance sur Neuville, 34 secondes sur Ogier, et 54 secondes sur Elfyn Evans, 4e.

"On s'y attendait, ça va être une grosse bagarre, surtout avec Ogier. L'objectif, c'est de le garder derrière nous tout en se rapprochant un peu de la tête, où Sordo mène la course. Il va falloir poursuivre, essayer de creuser un petit peu. Il reste deux spéciales et encore quatre dimanche... Ca risque d'être difficile de faire des gros écarts. Si on reste devant Ogier, on aura une meilleure position sur la route pour la dernière journée. Le choix de pneus risque d'être le même pour tout le monde durant les quatre dernières spéciales, c'est le pilotage qui fera la différence", a précisé Neuville à la mi-journée en Sardaigne.