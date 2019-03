Dans le Top 20, Bedoret et de Mévius ont engrangé expérience et confiance en Corse

Le pilote officiel Skoda Belgique Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) a terminé à la 17ème place (la sixième en WRC2) du Tour de Corse, alors que le pilote du RACB National Team Guillaume de Mévius (Citroën C3 R5) s'est lui emparé de la 19ème place, la septième en WRC2. Les deux jeunes pilotes belges, qui découvraient le Tour de Corse, ont atteint leur objectif, qui était de rallier l'arrivée.

"L'objectif le plus important a été atteint : nous avons rejoint l'arrivée et acquis beaucoup d'expérience, a déclaré Guillaume de Mévius. D'un autre côté, j'espérais obtenir un meilleur résultat, mais les crevaisons de vendredi et samedi et un petit problème de moteur nous ont empêchés d'atteindre cet objectif. Le plus important, c'est que nous avons mené le rallye à bonne fin et que nous avons acquis de l'expérience ainsi que de la confiance. La prochaine tâche importante est le rallye du Portugal, qui se tiendra à la fin du mois de mai au début du mois de juin. Il est possible qu'en préparation de cette course à la mi-mai, nous ayons un autre rallye sur terre en France. Ce serait bien d'apprendre à connaître la voiture sur le gravier."