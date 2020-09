Crevaisons, Evans verni, Neuville 2e : retour sur le Rallye de Turquie en vidéo

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye de Turquie devant Thierry Neuville et Sébastien Loeb (Hyundai) et prend la tête du Championnat du monde (WRC) après l'abandon de Sébastien Ogier (Toyota).

C'est la deuxième victoire cette saison pour Evans après la Suède en février. Elle lui permet de compter 18 points d'avance sur Ogier à deux manches de la fin de cette campagne 2020 interrompue et écourtée par la pandémie de coronavirus.

Evans a profité des nombreux incidents de course, dont un paquet de crevaisons. Isolé dimanche matin en tête avec 33.2 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Neuville a joué de malchance avec une crevaison dans la plus longue spéciale du rallye.

Tout va donc se jouer en Sardaigne en octobre, puis en Belgique en novembre, sur des petites routes autour d'Ypres.