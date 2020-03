Coronavirus : La dernière journée du Rallye du Mexique annulée

Comme nous vous l’annoncions un peu plus tôt ce samedi, le Rallye du Mexique, troisième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, se terminera ce samedi soir au terme de la dernière spéciale au programme de la journée (ES21 – Rock & Rally León) et non dimanche pour permettre aux équipes présentes sur place de regagner plus rapidement et sereinement l’Europe, et ce en raison de l'évolution très rapide des restrictions entourant les déplacements aériens en raison de l'épidémie de coronavirus.

Nous connaîtrons donc le vainqueur de ce Rallye du Mexique raccourci de trois spéciales aux alentours de 3H du matin, heure belge.

Comme plus de 75% de la distance totale de ce Rallye du Mexique aura été parcourue, les points attribués aux pilotes et aux équipes le seront sans la moindre restriction. Et puisque la Power Stage ne pourra avoir lieu dimanche, aucun point de bonus ne sera attribué.