Thierry Neuville - © Helena El Mokni - Hyundai Motorsport / Helena El Mokni

Evans épate encore, Tanak de retour en forme, Neuville veut croquer Ogier - WRC - Rallye de Suède... Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) était en tête vendredi à l'issue de la première journée d'un Rallye de Suède raccourci en raison de la météo, tandis que son coéquipier français Sébastien Ogier pointait à la 4e place. Sur le podium provisoire, le tenant de l'épreuve a devancé l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), champion du monde en titre et vainqueur de l'édition 2019, et son autre coéquipier, le Finlandais Kalle Rovanperä, de 8 sec 5/10 et 14 sec 3/10 respectivement. Ogier pointait à 17 sec 8/10 du leader. Thierry Neuville est lui 6e à 23 sec 6/10.