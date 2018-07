Chez Hyundai, l'objectif n'est pas forcément la gagne ce week-end

Thierry Neuville (Hyundai) a signé le 6e chrono du shakedown en prélude au Rallye de Finlande, 8e épreuve du championnat du monde WRC, jeudi matin. Le Belge arrive sur cette manche dans le costume de leader du général avec 27 points d'avance sur son dauphin Sébastien Ogier.

"Sur cette surface, nous n'étions pas dans le coup l'année dernière. On a travaillé pour le meilleur compromis entre la motricité et la protection sur les jumps. Ca concerne les différentiels et la suspension, tout ce qui est lié à l'amortissement. Nous nous sommes améliorés. Sera-ce suffisant ? On va le voir... On veut conserver la tête au championnat donc on veut finir bien classé et ramasser des points. L'objectif n'est pas forcément la gagne ce week-end. La 3e ou la 4e place serait un bon résultat pour Neuville je pense. Les transferts pour l'an prochain ? On va d'abord faire le rallye de Finlande, on verra ensuite", a expliqué Michel Nandan, team principal de Hyundai, à notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF sur les routes finlandaises.

"L'épreuve va se parcourir sur le sec donc, en ouvrant la route, on va un peu souffrir le premier jour. Il faudra limiter les dégâts et faire le point vendredi soir. Je suis optimiste car notre dernière séance d'essai ici s'est relativement bien passée. En performance pure, la Toyota risque toutefois d'être loin devant. On va de toute façon surtout se focaliser sur Ogier. Le parcours a été modifié à 30% environ : On va tous être tentés de couper un peu l'intérieur des virages donc je ne serais pas surpris de voir un peu plus de crevaisons que d'habitude", a lui détaillé Nicolas Gilsoul, copilote de Neuville.