Chez Citroën, on a déjà tourné la page Meeke : "Savoir qui on engage dès la Finlande"

Citroën Racing s'est séparé peu après le Rallye du Portugal de son pilote le plus rapide, Kris Meeke, accusé d'être trop souvent sorti de la route, surtout lorsque les circonstances n'imposaient pas au pilote nord-irlandais de prendre des risques inconsidérés. Son remplaçant n'a pas encore été choisi (les Français n'alignent que deux voitures ce week-end en Sardaigne, pour Craig Breen et Mads Östberg, NDLR), mais une décision définitive ne devrait pas tarder.

"Ces moments ne sont pas simples à vivre, mais nous avons des responsabilités à assumer, a précisé Pierre Budar, le nouveau Directeur de Citroën Racing. On le fait avec toute la réflexion nécessaire, tout en essayant de prévoir aussi ce qui va se passer après. Dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment pu anticiper. On s'adapte. Nous avons eu des résultats ponctuellement assez bons avec nos autres pilotes également, et nous démarrons chaque rallye avec l'ambition de terminer bien placés. Et éventuellement sur le podium, évidemment. On travaille pour voir comment on peut s'adapter pour les prochains rallyes, toutes les pistes sont envisageables. Dès la Finlande, nous devrons avoir décidé quel pilote on engage. Aucune décision définitive n'a encore été prise."