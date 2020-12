Cédric De Cecco : "Je réalise un rêve de gosse, c'est magique"

Le Rallye de Monza, la septième et dernière manche de la saison 2020 du championnat du monde WRC. Trois pilotes belges y ont pris part. Après l'abandon de Thierry Neuville, le gros plan sur la situation de Grégoire Munster, tournons-nous vers Cédric De Cecco, qui participe pour la première fois à une manche mondiale.

"On vit un rêve depuis qu'on est arrivé. Je réalise ici un rêve de gosse, quand je regardais notamment Carlos Sainz ou Tommi Makkinen. C'est magique. Le fait d'être là est très spécial. C'était encore inaccessible il y a quinze jours de participer à une manche mondiale. Le team a trouvé des partenaires et comme on a pas beaucoup roulé en Belgique, on a pu venir. J'ai bien pleuré après la première spéciale jeudi et je me concentre maintenant sur ma course", a indiqué le Belge à notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Italie.

Et d'ajouter : "On y est allé crescendo. Ce samedi, ça me convient pas trop mal alors que je n'avais jamais mis les roues en montagne. On n'a pas pris de risque et les chronos sont bons. On a eu quelques chaleurs, mais tout se passe très bien. On a fait des notes 'à la belge' et ça ne convient pas du tout aux routes d'ici qui tournent dans tous les sens. On est toutefois revenu à 1 seconde au kilomètre par rapport à Andreas Mikkelsen par exemple."