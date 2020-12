Bilan WRC 2020 : Ogier le plus malin, Neuville inconstant, crash effroyable de Tanak - WRC -... Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a décroché un septième titre de champion du monde des rallyes en remportant le Rallye de Monza, septième et dernière manche de la saison en championnat du monde (WRC).

Somptueux duel pour le titre Elfyn Evans et Sébastien Ogier, les deux fers de lance du team Toyota, aux côtés du jeune et prometteur Kalle Rovanpera (20 ans), se sont livrés un terrible duel cette saison, eux qui étaient équipiers chez Ford auparavant. Le Gallois a semblé en symbiose parfaite avec sa Yaris, commençant son année avec une quatrième position au Monte-Carlo puis la victoire en Suède. Modèle de régularité, prenant peut-être exemple sur les performances de Sébastien Ogier dans le passé, Elfyn Evans poursuit avec deux quatrièmes places (Mexique et Estonie). Sa cote remonte en flèche lorsqu'il gagne en Turquie, émergeant alors que beaucoup d'autres concurrents pour le titre rencontrent des problèmes. Il assure avec une quatrième place en Sardaigne. Il se présente à Monza pour la dernière manche de la saison, la septième au vu de l'annulation du Rallye d'Ypres, en Belgique, avec un bilan impressionnant : zéro faute depuis le début de la saison. Sur les routes italiennes, il affiche un niveau suffisant pour récolter les unités nécessaires... avant de tout compromettre le samedi, dans un tronçon où la neige a fait son apparition. Une erreur, la seule de sa saison, et il finit dans un petit ravin, incapable de revenir sur la route. Etrange destin pour le besogneux pilote gallois.

Sébastien Ogier - © MIGUEL MEDINA - AFP En face de lui, Sébastien Ogier va donc tirer les marrons du feu. Auteur d'un week-end parfait, le Français a su mettre la pression sur son équipier, qui n'avait jamais été dans cette situation durant sa carrière. Les chiffres du septuple champion du monde, qui a prolongé d'une saison chez Toyota, sont exemplaires et prouve sa maitrise : 2e au Monte-Carlo, 4e en Suède, 1er au Mexique, 3e en Estonie, abandon en Turquie (problème moteur), 3e en Sardaigne et 1er à Monza. Un abandon, pratiquement toujours sur le podium. Pas de doute, Sébastien Ogier connait la recette pour gagner des titres. Une exemplarité complétée durant sa réaction d'après-course, préférant la sobriété au moment de fêter son titre dans cette année si particulière. "A l’époque qu’on vit, ce n’est pas le moment de sauter de joie et de se réjouir trop fort. Il faut relativiser, il y a plein de gens qui souffrent à l’heure actuelle. On pense à eux. On est privilégié d’être là et en bonne santé", glissait-il à notre micro.

Terrible crash de Tanak, Neuville inconstant Le titre chez les pilotes pour Toyota... et la couronne des constructeurs chez Hyundai (241 contre 236). La satisfaction collective est présente au sein du team sud-coréen. Ott Tanak et Thierry Neuville ont toutefois échoué à titre individuel, l'un pour reconduire son sacre, l'autre pour enfin le décrocher. Tout avait très mal débuté pour l'Estonien, victime d'une effroyable sortie de route au Monte-Carlo. Remis de ses émotions, il a enchainé avec trois superbes performances : 2e en Suède, 2e au Mexique et victoire en Estonie. Sa 2e place à Monza n'a pas été suffisante pour gommer sa 17e en Turquie et sa 6e en Sardaigne.

Thierry Neuville, en Sardaigne - © MIGUEL MEDINA - AFP Le début de saison de Thierry Neuville était, au contraire de son équipier, parfait. Un succès brillant sur les routes monégasques pour lancer les hostilités. Sa 6e place en Suède restait positive avant un bilan plus délicat : zéro point au Mexique (13e place après avoir rencontré des soucis électriques) et zéro point en Estonie (abandon). Voilà donc notre compatriote, cinq fois vice-champion du monde, embarqué dans une course contre la montre. Un challenge pas totalement impossible après deux excellentes épreuves : 2e en Turquie et 2e en Sardaigne. Le thriller engagé à Monza ne va pas sourire au pilote Hyundai, auteur du plus grand nombre de meilleurs chronos durant la saison, preuve de sa pointe de vitesse. Peut-être désireux de mettre un maximum de pression sur ses adversaires afin de les pousser à la faute, Thierry Neuville va lui-même devoir renoncer dès la première journée de l'épreuve. Manque de constance, petites erreurs de temps en temps, le Belge connait les points à améliorer s'il veut réaliser son rêve.

Les regards tournés vers 2021 Un objectif sur lequel le pilote belge de 32 ans peut déjà se concentrer. La saison 2021 débutera en effet au Monte-Carlo... dans un mois déjà. Le Rallye de Suède annulé, initialement la deuxième manche de la saison, il reste - pour le moment... - huit épreuves en Europe (Monte-Carlo, Croatie, Portugal, Sardaigne, Estonie, Finlande, Grande-Bretagne et Espagne) et trois en dehors (Kenya, Chili et Japon). Six rallyes, dont un en Belgique avec Ypres, figurent en réserve et pourraient entrer au calendrier en fonction des développements de la situation sanitaire dans chaque pays. Avec un Sébastien Ogier toujours au top, un Elfyn Evans revanchard, un Thierry Neuville en chasse derrière son premier sacre, un Ott Tanak qui rêve de retrouver le numéro 1 ou encore un Kalle Rovanpera qui apprend très vite (80 points dès sa première année dans la catégorie reine)... la saison 2021 promet bien des surprises et des rebondissements !