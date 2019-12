Bilan WRC 2019 : Rebelote pour Neuville avant la consécration en 2020 ?

Ott Tanak a décroché son premier titre de champion du monde des rallyes cette saison. Avec 260 unités au volant de sa Toyota, l’Estonien, passé entre temps chez Hyundai, a devancé Thierry Neuville (227 points) et Sébastien Ogier (217 points). Bilan du dernier exercice et projection, déjà, dans la nouvelle saison qui s’élancera au Monte-Carlo le 23 janvier prochain.

2019 : Tanak au top, Neuville vice-champion pour la 5e fois

Annoncés comme les trois grands favoris pour la couronne mondiale, Tanak, Neuville et Ogier ont livré une bagarre de haut vol. Des travers, des attaques toujours plus osées : les pilotes ont flirté avec les limites, comme notre compatriote au Chili, auteur d’une terrible sortie de route et transporté à l’hôpital. Ogier au Monte-Carlo et au Mexique, Tanak en Suède : Neuville ne gagne certes pas, mais il est auteur d’un bon début de saison.

Le Belge passe ensuite la seconde et rafle la Corse et l’Argentine. La sortie du pilote Hyundai au Chili constitue un des tournants de la saison. De son côté, Toyota s’affiche comme la vraie référence, même s’il reste du travail au constructeur japonais en matière de fiabilité. La combinaison entre la Yaris et Tanak s’avère redoutable. Vainqueur de 4 des 5 rallyes suivants, au Chili, au Portugal, en Finlande et en Allemagne, l’Estonien de 32 ans assène un énorme coup sur la tête de Neuville et d’Ogier. Dans le même temps, le bilan du pilote belge (abandon, 2e, 6e, et 4e) et du pilote français (2e, 3e, 5e et 7e) est insuffisant.

La roue a tourné, Tanak s’est échappé. D’autant que Neuville est victime d’une crevaison en Allemagne (4e place) et d’une petite erreur, à cause de la poussière, en Turquie (8e place). Le pilote belge se bat à chaque fois pour la gagne, mais il cède à deux reprises de gros points. Malgré quelques améliorations apportées à la Hyundai, pour tenter de combler le fossé avec Toyota, Neuville devra se contenter de la deuxième place finale, avec tout de même une deuxième place en Grande-Bretagne et la victoire en Catalogne. Neuville réalise une nouvelle bonne saison, mais doit à nouveau s’avouer vaincu. Tanak a décroché 6 victoires (pour 9 podiums), Neuville 3 (7 podiums) et Ogier 3 (8 podiums).

2020 : L’année Neuville ?

Un Neuville méritant, qui voit donc le champion en titre le rejoindre chez Hyundai, champion des constructeurs pour la première fois en 2019. Un nouveau défi que le Belge entame avec un avantage : il connait parfaitement le bolide sud-coréen. "La Toyota a été très performante tout au long de la saison. Souvent après le premier jour de course, les trois Toyota étaient en tête. Personne ne savait rivaliser avec eux. Je connais bien Hyundai, on a une équipe rodée. J’aime bien la voiture et je me sens à l’aise. Je suis bien armé face à Tanak avec la même voiture", a confirmé TN à notre micro.