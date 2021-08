Avec 108 équipages au départ, le Rallye d'Ypres fera le plein (de Belges) pour sa première en WRC

Cela faisait six ans (depuis le Tour de Corse 2015, 123 partants) que le plateau du Championnat du Monde des Rallyes n'avait plus connu un plateau aussi dense : pour sa grande première en Belgique à l'occasion du Rallye d'Ypres, le WRC a fait le plein d'engagés, et les équipages locaux ont répondu présent !

Annulé en 2020, le Rallye d'Ypres s'apprête à vivre une des plus belles pages de son histoire à l'occasion de sa 56ème édition, qui se déroulera du 13 au 15 août entre Ypres (13-14/08) et... Francorchamps (15/08).

Derrière les habituels animateurs du WRC emmenés par Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), qui sera le grand favori sur ses terres, plusieurs pilotes belges auront une belle carte à jouer dans la catégorie WRC3 : Ghislain de Mévius, Adrian Fernémont, Cédric De Cecco ou encore Sébastien Bedoret seront au volant de la Skoda Fabia Evo Rally2, Grégoire Munster retrouvera son habituelle Hyundai i20 Rally2, l'ancien vainqueur Kris Princen (Citroën C3 Rally2), les expérimentés Bernd Casier (Ford Fiesta Rally2), Pieter Tsjoen et Vincent Verschueren (VW Polo GTI Rally2)...

Pointons également la participation de Marc Duez, vainqueur en 1982, et Gino Bux (Alpine A110 RGT) et du représentant du RACB National Team Tom Rensonnet (Renault Clio Rally5)... Impossible de tous les citer, tant ils sont nombreux !

Notons qu'en plus d'être la huitième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, ce Rallye d'Ypres sera aussi la deuxième manche du Championnat de Belgique de la spécialité. Le 26 juin dernier, Ghislain de Mévius avait remporté le South Belgian Rally à Vresse-sur-Semois.