Après ses succès en 2011 et 2017, Neuville pourra-t-il tripler la mise en Corse ?

Vainqueurs en 2011 et 2017, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul feront une nouvelle fois partie des grands favoris à la victoire lors du Tour de Corse, quatrième épreuve du Championnat des Rallyes, qui débutera vendredi sur l'Île de Beauté.

En mai 2011, l'équipage belge se révélait aux yeux du grand public en remportant le Tour de Corse, qui était à l'époque une épreuve de l'IRC, l'Intercontinental Rally Challenge, disparu en 2012.

Au volant de la Peugeot 207 S2000 alignée par Kronos et Peugeot Belgique-Luxembourg, Thierry Neuville, alors pilote du RACB National Team, remportait huit des treize spéciales de l'épreuve et s'imposait pour la première fois sur la scène internationale devant les Skoda Fabia S2000 de Jan Kopecky et Freddy Loix.