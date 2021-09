Andrea Adamo tire son chapeau à Thierry Neuville : "Il a fait des miracles, le rallye se termine dimanche"

Andrea Adamo, le patron de l'équipe Hyundai Motorsport, a accepté de venir commenter au micro de la RTBF les déboires de Thierry Neuville, qui accuse plus de six minutes de retard sur les leaders du Rallye de Grèce après avoir perdu sa direction assistée et écopé d'une pénalité.

"C'était une journée compliquée, mais on a toujours trois voitures en course, a analysé Andrea Adamo au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. L'Acropole, on l'appelle le Safari Rally d'Europe ! Ott Tanak est deuxième et a réussi à combler l'écart de performance par rapport aux Toyota, car la performance n'était clairement pas là aujourd'hui. Thierry, lui, a fait des miracles en réparant sa voiture, il avait tapé très fort en début de rallye, et en a découlé une succession de problèmes. Il a réussi à rentrer au parc d'assistance, c'était très important. Ce n'est pas de sa faute, quand tu veux rouler vite en spéciale, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas un bon départ, mais le rallye se termine dimanche."