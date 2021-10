Andrea Adamo a "souffert jusqu'à la fin" et annonce la couleur : "On n'ira pas à Monza pour manger du risotto"

Même s'il prétend n'avoir pas stressé, Andrea Adamo, le patron de l'équipe Hyundai Motorsport, était très soulagé après avoir vu la Hyundai i20 Coupé de Thierry Neuville franchir la ligne d'arrivée de la Power Stage du Rallye de Catalogne.

Le pilote belge est en effet passé tout près de l'abandon en raison d'un problème de démarreur alors qu'il ne restait qu'une spéciale à disputer, mais il a finalement réussi à prendre le départ de la Power Stage et a remporté un rallye qu'il avait dominé de la tête et des épaules.

"Nous, on est comme ça : on souffre jusqu'à la fin !, a souri Andrea Adamo au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Espagne. C'était une année compliquée, mais on prolonge la lutte pour le titre constructeurs jusqu'à Monza. On a démontré notre force de réaction. L'incident de Thierry ? On savait qu'on pouvait trouver une solution. Je ne stresse jamais, je fais partie des mecs les plus calmes au monde ! On ira à Monza pour gagner, pas parce qu'il y a du bon risotto là-bas."