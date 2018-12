Alain Penasse : "Neuville est très content d'avoir quelqu'un du calibre de Loeb à ses côtés"

Après l’annonce de l’engagement de Sébastien Loeb pour 6 rallyes WRC en 2019, on se frotte les mains chez Hyundai. "Sébastien Loeb a couru quelques rallyes en WRC l’année dernière" explique Alain Penasse, le team manager de Hyundai Motorsport. "Avec talent ! Il a quand même gagné le rallye de Catalogne cette saison. Il nous intéressait beaucoup. Donc quand l’annonce de Peugeot Sport est tombée, on l’a tout de suite contacté. Ça n’a pas été un deal facile, mais on est très content de l’accueillir dans l’équipe. Et notre objectif, c’est évidemment de gagner le titre de champion du monde des constructeurs en 2019."

Sébastien Loeb intégrera donc très rapidement le team. Et sera d’amblée aligné sur le premier rallye, au Monte Carlo. Il ne roulera que 6 courses. C’est sa propre décision. Et ça arrange bien Hyundai Motorsport. "On avait déjà des accords verbaux avec les autres pilotes. Pour nous, il aurait été difficile de négocier sa présence sur plus de 6 rallyes. Donc ses souhaits nous arrangent bien."

L’arrivée de Loeb a d’ailleurs l’air de plaire aux autres pilotes du team, qui pourront profiter de son expérience. "Thierry Neuville est très content d’avoir quelqu’un du calibre de Sébastien Loeb à ses côtés. C’est le cas aussi de Dani Sordo qui a travaillé avec Loeb durant 4 ans et qui a noué avec lui des liens d’amitié. Tout le monde sait qu’on pourra profiter de son savoir-faire dans l’équipe."

Quant à savoir si, malgré sa stature, Loeb se mettra au service de Neuville le moment venu, Alain Penasse propose d’attendre : "Pour ça, on va voir. Chaque promenade commence par un premier pas. Mais ce qui est certain c’est que Thierry Neuville, même s’il est déjà expérimenté, pourra toujours apprendre au contact du nonuple champion du monde. Thierry Neuville était d’ailleurs assez positif après l’annonce de la venue du Français. Il sait très bien ce que ça peut lui apporter."

Et puis humainement ça peut coller. "Tous les pilotes qu’on a dans l’équipe sont des gens faciles. Sébastien Loeb est quelqu’un qui sait ce qu’il veut, c’est vrai, mais il n’est pas compliqué du tout. Donc je pense que le mariage avec les autres pilotes va se faire sans trop de problème."

Et Alain Penasse de conclure : "La venue de Loeb est un bon coup marketing pour Hyundai, mais c’est aussi un bon coup sportif."