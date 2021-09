Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul cinquièmes en Grèce : "Une bonne position, mais nous ne sommes pas satisfaits"

Le Français Adrien Fourmaux et le copilote belge Renaud Jamoul occupent solidement la cinquième place du Rallye de l'Acropole ce samedi soir, alors qu'il ne restera que trois spéciales à disputer dimanche. L'équipage de la Ford Fiesta WRC #16 pourrait ainsi égaler son meilleur résultat en WRC, puisque les deux hommes avaient déjà terminé en cinquième position en Croatie et au Kenya.

Après leur impressionnante sortie de route lors du Rallye d'Ypres, ce résultat leur permettrait d'envisager la fin de saison avec sérénité et le moral gonflé à bloc avant de se tourner vers 2022.

"En termes de résultat brut, nous pouvons être satisfaits : cinquième, c'est une bonne position, a dévoilé Renaud Jamoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Après, on a eu plus de difficultés à trouver le bon rythme aujourd'hui qu'hier. Après nos mésaventures d'Ypres, il ne fallait pas s'emballer hier, et on n'était pas trop mal partis. Aujourd'hui, on n'arrivait pas à trouver le fil, les réglages qui nous conviennent... On est un peu dans le flou, on a essayé différents choix de pneus, différents amortisseurs. On n'arrive pas à se caler, et on ne comprend pas pourquoi. Le plus important, c'est d'être devant notre coéquipier (Gus Greensmith, ndlr), parce qu'il a un matériel équivalent au nôtre, c'est donc toujours la première référence. Mais le but ultime, ce n'est pas que battre son coéquipier, on veut toujours faire mieux. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits. L'avenir ? Quand on voit les kilomètres dans la voiture 2022, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dedans l'année prochaine. Il faut emmagasiner de l'expérience pour être prêt."