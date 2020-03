Adamo : "Ott a tapé, Dani, on n'a pas compris... On va avoir des choses à régler"

En raison de la position assez désavantageuse dans l'ordre de départ de Thierry Neuville (deuxième sur la route) ce vendredi, Hyundai misait essentiellement sur Ott Tanak (sixième sur la route) et Dani Sordo (neuvième sur la route) pour aller chercher la victoire sur ce Rallye de Mexique.

Mais très vite, l'équipe sud-coréenne a dû déchanter... Dès la première spéciale de la matinée, l'Espagnol Dani Sordo a été victime de problèmes de radiateur et a dû s'arrêter pour réparer. Résultat : plus de cinq minutes perdues.

L'Estonien Ott Tanak, impérial dans cette même spéciale, a ensuite abandonné plus de 45 secondes dans la suivante après avoir endommagé l'arrière de sa Hyundai.

"Pour eux deux maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué, a expliqué le Directeur de Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, au micro de la RTBF. Pour Ott, c'est facile à expliquer : une petite touchette, un peu de casse. Pour Dani, honnêtement, on n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Peut-être que l'erreur vient de chez nous, et là, encore une fois, je pense qu'on va encore avoir des choses à régler. Je ne vais pas vous dire ce que je vais dire aux personnes concernées. On ne devra pas faire d'erreurs cet après-midi. On n'a pas fait notre boulot, et avant de rêver, on devra mieux travailler. Thierry ? Il a encore une fois réalisé une prestation étonnante."