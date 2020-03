Adamo : "On a commis des erreurs... et on paie l'addition"

Sébastien Ogier (Toyota) a porté à 13.2 sec son avance en tête du Rallye du Mexique, 3e manche du championnat du monde WRC, après la journée de vendredi. Notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai) a été contraint d'abandonner pour la journée après un problème électrique dans la 9e spéciale, alors qu'il évoluait en 3e position. Il repartira toutefois en Rallye 2 samedi.

"Je ne crois pas à la poisse (ndlr : Sordo a été victime de problèmes de radiateur et Tanak est parti à la faute en début de journée). Ce n’est pas qu’il n’y a rien qui va. Il y a eu des erreurs aujourd’hui et on paie l’addition. On a commis des fautes qu’on ne doit pas commettre si on veut gagner le championnat du monde. Quand tu vois un tuyau qui sort et une fuite d’eau ou quand une pièce mécanique se casse, ce sont des choses qui ne doivent pas se produire", a indiqué Andrea Adamo à notre micro.

"Je ne sais pas ce qui s’est passé avec Neuville. Il était en 3e position, il faisait une bonne course, comme il fait d’habitude. Samedi, il sera dans la situation où il peut attaquer encore plus. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. J’ai réuni l’équipe car c’est important de parler et de se dire les choses. Était-ce pour les encourager ou pour mettre les choses au point ? Parfois je me sens seul et je n’ai besoin de personne autour de moi", a ensuite précisé le directeur de Hyundai Motorsport.