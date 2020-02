Adamo : "Nous sommes ici pour le sport, pas pour jouer avec la vie de mon équipe"

La Suède accueille la deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Une épreuve très particulière car la neige est la grande absente du programme. Seules dix spéciales devraient être disputées, mais la sécurité est au centre du débat.

"Est-ce une bonne idée d'organiser ce rallye ? On le saura dimanche après-midi... Je pense que c'est bien d'être ici et d'essayer de faire le rallye. Mais les pilotes vont se retrouver à des vitesses élevées sans les murs de neige... et ils risquent de se retrouver sur de la glace sans clou. On verra les conditions vendredi matin. S'il le faut, on fera noter à la FIA que nous sommes ici pour le sport, pas pour jouer avec la vie de mon équipe", a raconté Andrea Adamo, patron sportif du team Hyundai, à notre micro.