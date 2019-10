Andrea Adamo - © RTBF

Adamo: "Neuville est un grand professionnel, je suis très heureux de travailler avec lui" - WRC -... Le patron de Hyundai Motorsport Andrea Adamo a affiché sa satisfaction au terme du Rallye de Catalogne remporté par Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. "Thierry a encore fait une course étonnante. On doit lui dire merci. Il a fait une superbe course. Il a une nouvelle fois montré que c’était un grand professionnel et quelqu'un envers qui j’ai beaucoup de confiance. Il a aidé Hyundai pour devenir la voiture qu’elle est aujourd’hui. Je suis très heureux de travailler avec lui et Nicolas", a déclaré Adamo au micro d'Olivier Gaspard.