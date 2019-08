Adamo n'est pas inquiet : "Neuville a fait une course très intelligente"

Ott Tanak a empoché le rallye de Finlande, neuvième manche du championnat WRC, ce dimanche. Hyundai a engrangé la quatrième (Andreas Mikkelsen), la sixième (Thierry Neuville) et la septième place (Craig Breen) durant l’épreuve finlandaise.

"Dans mon bilan du week-end, je ne peux pas totalement être positif. On venait pour gagner et non pour finir 4e. Dans l'analyse, on remarque par exemple que Neuville a fait une course très intelligente ou encore que la voiture a gagné en compétitivité. Tanak s'est battu à fond pour la Power Stage et Neuville ne termine qu'à 7 dixièmes. De son côté, Mikkelsen a réalisé une course étonnante en se battant toute la course avec Ogier et une Citroën très rapide. Dans le sinueux, on est totalement présent. Enfin, Breen a fait ce qu'on attendait de lui", a énuméré Andrea Adamo, directeur de Hyundai en WRC.

"Tanak a déjà rencontré des soucis techniques par le passé. Les 25 points entre Tanak et Neuville ? Je ne suis pas inquiet, je suis juste déterminé. On prend toutes les occasions possibles pour rattraper les autres. Techniquement, des évolutions arrivent encore", a-t-il aussi indiqué.